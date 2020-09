Gasdotto Tap, udienza rinviata al 20 novembre

Condividi

È durata un'ora e dodici minuti l'udienza odierna a Lecce contro l'azienda Tap Ag e 18 manager della stessa, con imputazioni di natura ambientale. Dopo la costituzioni a parte civile di diversi enti, tra cui vari comuni (anche quello di Lecce), il rinvio è arrivato per permettere ai legali di prendere conoscenza di queste costituzioni. La prossima udienza si terrà in aula bunker il 20 novembre alle 9.30.

Alle 12 di oggi, invece, l'udienza dell'altro processo: accusati oltre 90 attivisti no tap.