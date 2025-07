Garofalo torna al Foggia: contratto fino al 2027

Il Calcio Foggia 1920 ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Vincenzo Garofalo. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Nato a Lioni (AV) l’8 agosto 1999, Garofalo è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Salernitana. Ha iniziato la carriera tra i dilettanti con Potenza e Pro Piacenza, per poi debuttare tra i professionisti con il Rieti nella stagione 2018/19. Nella stagione successiva ha vestito le maglie di Sambenedettese e Avellino.

Garofalo ha già militato nel Foggia tra il 2020 e il 2022, collezionando 65 presenze e 6 reti in Serie C. In seguito ha disputato il campionato di Serie B con il Brescia, con tre presenze all’attivo, per poi trasferirsi al Trento (in prestito) e alla Virtus Francavilla.

Nell’ultima stagione ha giocato con il Messina, affrontando il Foggia nel playout vinto dai rossoneri.

Queste le dichiarazioni di Garofalo:

«Tornare a Foggia è una sensazione speciale e l’ho voluto fortemente nonostante avessi altre richieste. Qui ho vissuto momenti importanti, sento un legame forte con questa piazza e non vedevo l’ora di riabbracciare questa città e questi tifosi. Darò tutto me stesso per questi colori: sono carico, motivato e pronto a lottare nuovamente per questa maglia».

