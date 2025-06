Gargano, solo un cantiere chiuso entro giugno: “Chiedo scusa ai cittadini”

Rosa Barone, consigliera del M5S, attacca Anas per i ritardi: “Promesse non mantenute, cittadini penalizzati”

Non saranno completati entro la fine di giugno i lavori sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, come inizialmente annunciato. A comunicarlo è Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che con toni di autocritica ha chiesto scusa ai cittadini del territorio per aver rilanciato tempistiche che si sono rivelate inaffidabili.

Durante un precedente incontro con i referenti Anas, Barone aveva ricevuto rassicurazioni circa la conclusione dei cantieri entro il mese di giugno. Tuttavia, solo l’intervento sul viadotto San Francesco, nei pressi di Cagnano Varano, sarà ultimato nei prossimi giorni. Il secondo cantiere, quello in prossimità di Ischitella, resterà aperto almeno fino alla fine di luglio, con conseguenze pesanti sulla mobilità e sull’accessibilità delle località turistiche del nord Gargano.

“Mi scuso con i cittadini per aver riportato con fiducia informazioni che poi non sono state rispettate. Comprendo il disagio e il malcontento”, ha dichiarato Rosa Barone.

La consigliera ha sollecitato Anas a potenziare uomini e mezzi per evitare ulteriori proroghe e contenere i disagi, già evidenti con code chilometriche che potrebbero peggiorare ulteriormente con l’avvio del picco turistico.

“Garantire la sicurezza è essenziale – ha aggiunto -, ma i lavori non possono procedere a rilento in un’area a così forte vocazione turistica. Continuerò a seguire con attenzione il cronoprogramma, chiedendo aggiornamenti puntuali e coinvolgendo le autorità competenti fino allo sblocco definitivo della situazione”.

La SSV del Gargano rappresenta un’arteria fondamentale per l’accesso a località come Vico del Gargano, Rodi, Peschici e Vieste, e i rallentamenti impattano direttamente sulle presenze estive e sull’economia locale. L’appello di Barone è chiaro: servono risposte concrete, trasparenza e rispetto degli impegni assunti.

