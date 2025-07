Gargano, musica alta in mare: stop della Guardia Costiera

Con l’arrivo dell’estate e il crescente afflusso di diportisti lungo le coste pugliesi, la Guardia Costiera ha deciso di intervenire contro un fenomeno sempre più diffuso: l’utilizzo di diffusori acustici a bordo delle imbarcazioni, spesso accompagnati da schiamazzi e musica ad alto volume, che trasformano tratti di mare in vere e proprie “feste galleggianti”.

Per tutelare la sicurezza dei bagnanti e preservare la quiete del Gargano, il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Capitano di Fregata Marco Pepe, ha firmato oggi una nuova ordinanza che vieta l’uso di apparecchiature sonore entro 500 metri dalla costa. Si tratta della fascia marina più frequentata dai bagnanti e, proprio per questo, la più delicata sotto il profilo della sicurezza.

L’ordinanza arriva in risposta a comportamenti considerati non solo irrispettosi, ma anche pericolosi: il volume elevato impedisce infatti di udire segnali d’allarme, chiamate di soccorso o comunicazioni radio, fondamentali per prevenire incidenti o intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Con l’entrata in vigore del provvedimento, partiranno i controlli da parte delle forze di polizia operanti in mare, al fine di garantire una stagione estiva più sicura, ordinata e rispettosa per tutti.

La Capitaneria invita pertanto i diportisti a godere del mare con responsabilità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità o arrecare disturbo agli altri fruitori del mare.

Antonella D'Avola