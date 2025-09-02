2 Settembre 2025

Gargano, donna muore sull’asfalto per mancanza di medici e ambulanze

Antonella D'Avola 2 Settembre 2025
Gargano – Una tragedia si è verificata la scorsa notte nei pressi di Baia delle Zagare, tra Mattinata e Vieste, dove una donna è morta tra le braccia della figlia a causa della mancanza di ambulanze e medici.

“Mia madre è morta non per un incidente, ma per essere stata abbandonata da un sistema che decide chi può vivere e chi no”. Questo il grido disperato di Pasquale, figlio della donna deceduta. Una tragedia che poteva essere evitata e che si è consumata a causa di una drammatica carenza di ambulanze, medici e risorse sanitarie, già denunciata da tempo dai sindaci del territorio alla Regione Puglia.

Duro anche lo sfogo del primo cittadino di Vieste, Giuseppe Nobiletti:
“Oggi con il cuore spezzato per l’ennesima morte assurda. E io, da sindaco e da cittadino, non posso accettarlo. Una madre è morta sull’asfalto, tra le braccia della figlia, a pochi chilometri da Vieste, nel tentativo disperato di trasportala in maniera autonoma a San Giovanni Rotondo. Al pronto soccorso non c’era un medico, solo una valutazione superficiale e la raccomandazione di ritornare il giorno dopo “con calma”. Ci era stato garantito dalla Regione l’elisoccorso anche per i codici arancioni. Promesse disattese. La realtà è che, davanti a un’emergenza, la risposta è stata: “Portatela voi.”Questa è l’ennesima prova di un sistema sanitario che fallisce e abbandona i cittadini. È inaccettabile. Non ci sono più alibi. Non ci sono più attenuanti. La sanità pubblica a Vieste deve tornare a garantire ciò che le persone hanno diritto di ricevere: cure tempestive, presenza, dignità. Tutta la mia vicinanza alla famiglia, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione Comunale di Vieste”

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

