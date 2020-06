Gargano, dieci interdittive antimafia adottate dal Prefetto

Condividi

Dieci interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, nei confronti di altrettante imprese operanti sul Gargano. Le verifiche hanno riguardato in particolare le imprese private che instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelle che chiedono il rilascio di autorizzazioni comunali, licenze o iscrizioni in Albi pubblici. Raggiunte da interdittiva antimafia: Lorenza Bove, imprenditore agricolo di San Marco in Lamis; Michele Ciociola, imprenditore agricolo di Monte Sant'Angelo; Impianti Gentile Srl, impresa edile di Mattinata; Antonio e Michele Ianno, impresa edile e movimento terra di San Marco in Lamis; Antonio Limosani, imprenditore agricolo di San Marco In Lamis; Michele Mancini, imprenditore agricolo di Rignano Garganico; Annapia e Pasquale Pio Martino, imprenditori agricoli di San Marco in Lamis ed Emanuele Renegaldo, attività commerciale in Manfredonia.

L'interdittiva impedisce all'imprenditore privato di essere parte nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e lo priva della possibilità di essere titolare di licenze o autorizzazioni al Comune.

"I provvedimenti hanno l’obiettivo, ora più che mai - afferma il prefetto Grassi -, di assicurare l'economia legale e di distogliere gli appetiti criminali verso settori che possono essere aggrediti in un momento di estrema sensibilità come quello che stiamo vivendo".