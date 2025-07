Gargano, Andrea Stramaccioni salva due ragazze in mare

L’allenatore e opinionista: “Non sono un eroe, ho solo fatto ciò che andava fatto”

Durante una giornata di vacanza nel Gargano, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto in mare per soccorrere due ragazze in difficoltà. L’episodio è avvenuto mentre Stramaccioni si trovava in spiaggia con la famiglia. Notato il movimento concitato di alcune persone sulla riva e il fischio di un bagnino già in acqua, ha deciso di entrare in mare per offrire aiuto.

Le due giovani, di 17 e 19 anni e originarie di Bolzano, si trovavano in seria difficoltà a causa della corrente. “Mi sono reso conto subito del pericolo”, ha raccontato Stramaccioni. “Il bagnino, Antonio, non ce l’avrebbe fatta da solo”.

Una volta raggiunta una delle ragazze, l’ex allenatore ha cercato di calmarla e di indicarle l’unica via possibile per mettersi in salvo: una piccola insenatura tra gli scogli. “L’ho afferrata e l’ho spinta dentro quella rientranza. Nel farlo, sono finito sott’acqua”, ha spiegato.

Dopo essere riemerso, Stramaccioni ha perso l’orientamento e ha sbattuto contro gli scogli. È riuscito a tornare a riva grazie a una corda lanciata dai presenti, riportando ferite a braccia e gambe. La ragazza è stata tratta in salvo e ha raggiunto la riva in sicurezza.

“Non mi considero un eroe”, ha concluso Stramaccioni. “Ho semplicemente fatto quello che mi sentivo di fare in quel momento”.

