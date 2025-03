“Gardensia” torna in piazza: un fiore contro la sclerosi multipla

Il 7, 8 e 9 marzo torna “Gardensia”, l’iniziativa solidale di AISM per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla (SM). In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la manifestazione festeggia i suoi 20 anni, con la distribuzione di gardenie e ortensie in 5.000 piazze italiane.

Un fiore per la ricerca

In Italia, la sclerosi multipla colpisce oltre 140.000 persone, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini. È una malattia cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta tra i 20 e i 30 anni, incidendo sulla qualità della vita. I fondi raccolti con “Gardensia” contribuiranno alla ricerca scientifica e al potenziamento dei servizi per le persone con SM e patologie correlate.

Dove e come partecipare

Grazie a 14.000 volontari, sarà possibile donare e ricevere una pianta con un contributo minimo di 15 euro. È possibile anche prenotare le proprie gardenie e ortensie contattando la sezione AISM della propria città su www.aism.it/gardensia.

Una campagna contro la discriminazione

AISM promuove anche progetti per contrastare la discriminazione delle donne con disabilità, che colpisce il 63% delle persone con SM. Tra le iniziative: I>DEA e #Cambiailfinale, per sensibilizzare e offrire strumenti di supporto.

Chiara Francini testimonial della campagna

L’attrice Chiara Francini, ambasciatrice AISM, sostiene l’iniziativa: “Facciamo fiorire la ricerca, facciamo fiorire la vita. Tutti meritiamo di essere forti e chiari, sempre”.

Numero solidale 45512 per un futuro senza SM

Attivo anche il numero solidale 45512 per finanziare un centro di eccellenza europeo per la neuroriabilitazione, con laboratori all’avanguardia e dispositivi innovativi. Assaeroporti e Aeroporti 2030 sostengono l’iniziativa coinvolgendo gli aeroporti italiani, mentre AISM continua la sua missione da oltre 55 anni, affermandosi come punto di riferimento nella ricerca e assistenza per le persone con SM.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author