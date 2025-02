Garau lascia il Taranto: nuova avventura in Svizzera

L’avventura di Ottavio Gabriele Garau con la maglia del Taranto si è ufficialmente conclusa. L’esterno d’attacco, in prestito dalla Ternana, è stato richiamato dal club umbro lo scorso 18 febbraio per poi essere girato nuovamente in prestito al FC Paradiso, squadra che milita nella Promotion League, la terza divisione del calcio svizzero.

Il calciatore casertano lascia così il Taranto dopo aver collezionato 10 presenze con la formazione pugliese. Ora, per lui, si apre una nuova esperienza all’estero, in un campionato meno conosciuto ma competitivo, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e spazio in campo.

