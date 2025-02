Basilicata, secondo incidente mortale sul lavoro in 12 ore: muore 48enne

Dopo la tragedia di questa mattina a Ferrandina (Mt), un altro incidente mortale si è verificato intorno alle 12:15 sulla SP 4 “Cavonica”, nei pressi di Grassano Scalo, nel materano. Un trattore guidato da un 48enne del posto è precipitato in un dirupo, ribaltandosi. L’uomo è deceduto sul colpo e, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e il 118, con il supporto dell’elisoccorso, che ha constatato il decesso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

