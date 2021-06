GARA-3 SEMIFINALE PLAY OFF: VIRTUS BOLOGNA-BRINDISI 78-75

(a. c.) – Brindisi sfiora l’impresa nella Segafredo Arena: la formazione di coach Frank Vitucci perde 78-75 dopo aver messo in serie difficoltà quella di Sasha Djordjevic nel tentativo di allungare la serie di semifinale. I timori che l’Happy Casa scendesse in campo con un atteggiamento remissivo dopo il «cappotto» (0-2) della doppia sfida del Pala Pentassuglia sono stati fugati dall’ottima partenza biancoazzurra: 13-17 al termine della prima frazione e massimo vantaggio (+11) sul 27-16 nel terzo minuto del secondo periodo. Poi la reazione della formazione felsinea (23-27 e break di 7-0) e vantaggio della NBB a metà gara: 40-37. Nella ripresa grande battaglia con alternanza di vantaggi sino al +2 bolognese al trentesimo minuto (55-53). Nella frazione conclusiva Brindisi non molla: 58-61 dopo due minuti e 66-69 a quattro minuti dal termine. I biancoazzurri subiscono l’allungo felsineo chiudendo comunque sotto di tre punti grazie ad una bomba di Darius Thompson. Sulla sponda bolognese sontuosa prestazione di Milos Teodosic, autore di 29 punti. Finisce così una stagione comunque molto positiva con il secondo posto assoluto in fase regolare, l’accesso alla semifinale della «F8» di Coppa Italia e l’eccellente esperienza europea in Champions League.