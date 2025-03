Gambizzato 34enne, mistero a Castellana Grotte

Mistero a Castellana Grotte (Bari), dove un 34enne del posto è stato gambizzato all’interno della villa comunale nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo. Dopo il ferimento, l’uomo si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo di Monopoli, dove i sanitari, constatata la natura della ferita da arma da fuoco al polpaccio, hanno immediatamente allertato la Polizia. Le condizioni della vittima non sono gravi. Gli agenti hanno avviato le indagini per chiarire il contesto in cui è maturato il ferimento.

