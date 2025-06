Gallipoli: vietato circolare in costume e a torso nudo

Stretta su abbigliamento inadeguato, nuova ordinanza del sindaco Minerva: multe fino a 125 euro

Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, ha firmato una nuova ordinanza per contrastare comportamenti considerati contrari al pubblico decoro, sempre più frequenti durante la stagione estiva. Il provvedimento vieta la circolazione in costume da bagno o a torso nudo nelle vie del centro storico e lungo corso Roma, ad eccezione delle aree balneabili.

Il divieto riguarda anche l’accesso agli uffici comunali per coloro che indossano pantaloncini corti e canotte. L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre 2025. I trasgressori rischiano sanzioni amministrative comprese tra i 25 e i 125 euro.

Non si tratta della prima misura adottata dall’amministrazione comunale in tema di decoro urbano nei mesi estivi. Quest’anno, però, l’entrata in vigore è stata anticipata a seguito delle numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali. Diverse segnalazioni, corredate da video e fotografie, hanno documentato turisti che passeggiavano per il centro storico in bikini, generando preoccupazioni e richieste di intervento da parte dei residenti.

