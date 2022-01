Notte di sangue a Gallipoli, nella periferia della città bella dove un uomo del posto di 48 anni si è tolto la vita nella sua abitazione.

Una serata di assoluta follia, un uomo si è tolto la vita davanti alla madre e alla sorella, con un colpo alla gola.

Un fendente che non ha lasciato scampo al 48enne che è morto sul colpo. Vano è stato il tentativo di soccorso da parte dei familiari che hanno assistito inermi alla macabra scena. L’uomo, da tempo viveva in uno stato depressivo che lo ha portato a compiere il folle gesto. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle autorità.

Articolo in aggiornamento.