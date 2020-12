Gallipoli, un gesto di affetto per il Natale da parte della Polizia

Sarà un Natale particolare, diverso dagli altri ma non per questo privo di spirito di solidarietà e calore umano.

Con questo intento, nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gallipoli, nel rispetto delle misure anticovid, hanno augurato un Sereno Natale a due “giovani” ultranovantenni e ad un bambino di 5 anni che, per un motivo o per un altro, con le loro storie hanno scaldato i cuori dei poliziotti.

Ecco le storie.

Nonna Cosima, di 95 anni, che l’anno scorso, a causa di un momentaneo impedimento fisico, non poté partecipare all’iniziativa di solidarietà organizzata dal Commissariato di P.S. di Gallipoli e non potè raggiungere i coetanei per trascorre un momento in compagnia……e allora si decise di farle la sorpresa andando a trovarla in casa, consegnandole un piccolo dono e facendole gli auguri per le festività da parte della Polizia di Stato.

Quest’anno nonna Cosima, più in forma che mai, ha ricevuto l’augurio di buone festività da parte della Polizia di Stato che ha ringraziato con un dolce sorriso e con un affettuoso ringraziamento per quello che i poliziotti ogni giorno dell’anno fanno per la collettività.

Nonno Giuseppe, anche lui di 95 anni, lo scorso 19 marzo, festa del papà e di San Giuseppe, avrebbe voluto tanto festeggiare il proprio onomastico con i propri figli e parenti ma il lockdown, dovuto all’incremento della curva epidemiologica di quel periodo, glielo ha, purtroppo, impedito.

I poliziotti, saputo di questo rammarico, hanno pensato di fargli visita regalandogli, sempre con le dovute cautele previste dai protocolli sanitari, un momento speciale in compagnia della Polizia, con la speranza di aver compensato il dispiacere del mancato onomastico.

Entrambi i giovani ultranovantenni stanno affrontando con grande forza psicologica e buon senso questo brutto momento connesso alla pandemia e sono da esempio per tutti noi.

Salvatore, un simpatico bimbetto di 5 anni, che una sera di novembre, mentre giocava con il cellulare della madre, involontariamente compose il 113 e da lì nacque una piacevole, seppur breve, conversazione con l’operatore della sala operativa del Commissariato di P.S. di Gallipoli.

I poliziotti hanno così pensato di ricambiare il gesto, andando a trovarlo sorpresa in casa e portandogli un piccolo dono in ricordo di questa visita speciale che lo ha colpito così tanto da esprimere il desiderio di fare il poliziotto da grande!

Piccoli gesti di solidarietà e messaggi del motto “esserci sempre”, in occasione di un Natale che avrà sicuramente un significato più profondo rispetto agli anni passati.