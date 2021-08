Gallipoli | Ubriaco al volante urta auto in sosta. Fermato autore di un furto

Nonostante l’obbligo dei domiciliari, si mette alla guida di un’auto e per di più ubriaco. É successo a Gallipoli dove Massimiliano Margiotta Casaluci, 50enne di Galatone, è stato fermato dopo le segnalazioni giunte al 113, i cittadini raccontavano di un auto che faceva a zigzag urtando quelle in sosta. Una volta fermato, oltre all’uomo, dall’auto è scesa la compagna anche lei visibilmente ubriaca.

Durante i controlli i poliziotti hanno arrestato un 28enne di Gallipoli è stato denunciato per furto in abitazione. In suo possesso gli agenti hanno rinvenuto 800 euro e un orologio di valore.