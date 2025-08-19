19 Agosto 2025

Gallipoli, ubriachi alla guida: ritirate le patenti a cinque turisti

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
I carabinieri di Gallipoli, insieme ai S.A.T. dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno effettuato posti di controllo nei punti di maggiore afflusso turistico. Cinque giovani turisti, di età compresa tra i 23 e i 33 anni, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 0,8 e 1,5 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente e sono al vaglio eventuali misure preventive personali.

Complessivamente, i controlli hanno portato all’identificazione di 58 persone, alla verifica di 34 veicoli e alla contestazione di numerose sanzioni al Codice della Strada.

L’operazione confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole in un contesto ad alta intensità turistica come quello del Salento estivo.

