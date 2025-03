Gallipoli, sradica vegetazione per un parcheggio: denunciato

I Carabinieri Forestali di Gallipoli hanno bloccato lavori abusivi nella località Baia Verde, dove un’area di 3.200 metri quadri stava per essere trasformata in un parcheggio senza autorizzazioni. I militari hanno accertato che i mezzi meccanici stavano dissodando il terreno e sradicando la vegetazione spontanea, tra cui macchia mediterranea e bosco, in una zona umida protetta dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura di Lecce per violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del Testo Unico dell’Edilizia e dell’Urbanistica, oltre che per distruzione e alterazione di bellezze naturali protette. Inoltre, gli sono stati notificati verbali amministrativi per la mancanza delle autorizzazioni della Regione sul taglio della vegetazione e per gli interventi in aree vincolate dal punto di vista idrogeologico.

L’intera area è stata sequestrata preventivamente per impedire il proseguimento dei lavori. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, i Carabinieri Forestali hanno intensificato i controlli lungo la costa gallipolina per contrastare interventi abusivi a servizio di stabilimenti balneari e aree turistiche.

