Gallipoli, spaccio a Baia Verde: una denuncia e due espulsioni

Durante una perlustrazione del territorio, nella mattinata di sabato 26 luglio, la Polizia di Gallipoli hanno fermato tre uomini in località Baia Verde. I tre, tutti di nazionalità gambiana, senza fissa dimora e di età compresa tra i 25 e i 27 anni, sono stati sottoposti a perquisizione personale. Addosso a uno di loro è stato trovato un panetto di hashish del peso di 45 grammi e una banconota da 20 euro, ritenuta dagli agenti probabile provento di un’attività di spaccio.

Condotti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli per gli accertamenti di rito, il giovane trovato in possesso della droga è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli altri due uomini sono risultati entrambi irregolari sul territorio nazionale: uno è stato raggiunto da un ordine di espulsione con trattenimento al CPR di Restinco (Brindisi), l’altro è stato denunciato per la violazione di un precedente ordine di allontanamento emesso dal questore di Lecce e colpito da un secondo provvedimento di espulsione.

