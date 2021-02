Gallipoli | Sorpreso con addosso cocaina:denunciato

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Squadra Volante, nel transitare nella zona nord di Gallipoli per verificare se il blocco degli spostamenti a partire dalle ore 22.00 fosse rispettato hanno fermato un’auto che era in uscita da Gallipoli.

A bordo c’era P.M. 37enne di Erche che, sin da subito, ha mostrato segni di insofferenza per il controllo di polizia in corso.

Gli agenti, peraltro, non avendo avuto nessuna giustificazione sulla presenza peraltro fuori provincia dell’uomo, hanno approfondito il controllo a seguito del quale hanno rinvenuto addosso al fermato 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 1 grammo.

Pertanto, il 37enne è stato denunciato all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la cocaina è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre, essendo in violazione dell’attuale DPCM, l’uomo è stato anche contravvenzionato con la sanzione anticovid pari a 400 euro.