Gallipoli si candida a ospitare il Festival di Sanremo dal 2027

Il sindaco Stefano Minerva scrive alla Rai: “Siamo la regina del turismo del Sud, siete i benvenuti”

Gallipoli si propone ufficialmente come futura sede del Festival di Sanremo a partire dal 2027. La candidatura, annunciata dal sindaco Stefano Minerva attraverso una lettera inviata alla Rai, anticipa le riflessioni sul possibile trasferimento della storica manifestazione canora.

Una proposta tutt’altro che simbolica: Gallipoli, ormai consolidata come una delle principali destinazioni turistiche del Sud Italia, accoglie ogni anno oltre due milioni di visitatori ed è già teatro di eventi di grande richiamo.

“Siamo la regina del turismo del Sud, pronti ad accogliere il Festival con strutture e competenze già rodate”, scrive Minerva nella missiva inviata alla Rai, sottolineando come la città sia dotata di un teatro da 1.200 posti, tra i più moderni e attrezzati del Mezzogiorno, e possa contare su un comparto turistico ricettivo e organizzativo ben strutturato.

L’intenzione è quella di riportare il Festival in un contesto “popolare e partecipato, profondamente radicato nei territori”, recuperando uno spirito autentico e più vicino alle persone. La proposta include anche una visione di televisione inclusiva, che rappresenti meglio l’identità plurale del Paese.

“Siete i benvenuti”, conclude la lettera inviata alla Rai. Un invito esplicito a valutare Gallipoli non solo come un’ipotesi suggestiva, ma come una vera alternativa per l’evento musicale più seguito d’Italia.

