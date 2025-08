Gallipoli, sgombero di 150 barche ormeggiate abusivamente

È scattato nelle scorse ore a Gallipoli lo sgombero urgente di circa 150 imbarcazioni ormeggiate abusivamente nel porto della città, all’interno del Seno del Canneto. Le barche occupavano illecitamente un’area demaniale di 5.200 metri. È quanto emerso dai controlli effettuati dalla locale Capitaneria di porto.

L’occupazione, stabile e permanente attraverso la realizzazione di sistemi di ormeggio artigianali, oltre a pregiudicare il l’utilizzo del porticciolo a scapito dei fruitori regolari, ha determinato il danneggiamento del patrimonio storico e artistico della Città Bella. Molti dispositivi per gli ormeggi infatti erano stati installati alle mura del Castello Angioino e agli archi del ponte seicentesco che collega la città vecchia alla zona nuova di Gallipoli.

Nel corso delle operazioni, tese a individuare i proprietari dei natanti, quasi tutte le unità sono state rimosse e le aree quasi completamente sgomberate. Sul posto sono invece rimasti tutti gli apprestamenti di ormeggio realizzati abusivamente.

Complicate le operazioni per risalire ai nomi dei proprietari, poiché il regime amministrativo per quel tipo di barche non prevede l’immatricolazione obbligatoria delle stesse e, di conseguenza, un database. Al momento l’ipotesi che grava sul loro conto è quella di reato di occupazione abusiva e di deturpamento di beni paesaggistici e culturali.

Da qui, la necessità di emanare un’ordinanza di sgombero da parte del Comune di Gallipoli. Con il provvedimento, emesso in data 29 luglio, l’ente impone ai trasgressori di ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 giorni. Pertanto, tutte le unità e le strutture presenti nelle aree occupate dovranno essere rimosse. Qualora i proprietari non vi pongano rimedio, l’amministrazione comunale agirà in danno degli stessi con il supporto della guardia costiera.

