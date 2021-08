Gallipoli | Sequestri e daspo urbani a parcheggiatori abusivi

Scattano le prime sanzioni nei confronti dei parcheggiatori abusivi che, a fronte di non meglio qualificate ricevute di pagamento, senza essere autorizzati, impongono ai vacanzieri il pagamento di 5 euro a macchina. Nelle ultime 48 ore i poliziotti del commissariato di Gallipoli hanno sorpreso tre parcheggiatori che, muniti di blocchetti di ricevute di pagamento, erano intenti a strappare le matrici e ad incassare anche fino a 1.000 euro al giorno. Si è così proceduto a sequestrare i proventi dell’ attività illecita, e a sanzionare ai sensi del Codice della Strada i tre contravventori con una multa di circa 800 euro. Nei loro confronti, due giovani di Casarano ed uno di Sannicola, sono stati adottati 3 provvedimenti di allontanamento per 48 ore e contestuale divieto di ritorno a Gallipoli nell’ambito della nuova disciplina del cosiddetto “daspo urbano” che, in quanto misura di prevenzione, punisce le condotte moleste nei luoghi pubblici.