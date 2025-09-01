1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

foto Massimo Todaro/Antenna Sud

Gallipoli, sequestrati 100 chili di pesce non tracciato

Gloria Roselli 1 Settembre 2025
centered image

Durante alcuni controlli all’interno di un’attività commerciale specializzata nella conservazione e vendita di prodotti ittici, i finanzieri della Sezione operativa navale di Gallipoli – con il supporto del personale ASL del Dipartimento di prevenzione e igiene di Lecce – hanno sequestrato circa 100 kg di pesce privo dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura, in violazione delle normative comunitarie e nazionali sulla sicurezza alimentare.

Il controllo compiuto a Gallipoli ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa per circa 12mila euro. Secondo quanto verificato dai sanitari, i prodotti ittici erano comunque idonei al consumo umano: per questo, su disposizione delle autorità, sono stati donati a diverse associazioni caritatevoli del territorio, tra cui la Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

Il controllo rientra nell’ambito di una più ampia strategia di vigilanza messa in atto dal Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari, che intensifica il presidio del territorio salentino per garantire legalità, tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Sebastiano Leo: “Candidato centrodestra? Non è un nostro problema”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Gemmato: “Sanità pugliese ai minimi termini”

31 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Salve, sequestro nel chiosco del fratello dell’assessora: polemica

30 Agosto 2025 Gloria Roselli

Acquarica, Premio Giunco: “intreccio” di arte, storia e tradizione

30 Agosto 2025 Gloria Roselli

Acquarica, Marti: “Vecchi mestieri a scuola per guardare avanti”

30 Agosto 2025 Gloria Roselli

Regionali, a destra tavoli e confronti senza sosta

30 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, sequestrati 100 chili di pesce non tracciato

1 Settembre 2025 Gloria Roselli

Giovani lucani in fuga, economia ferma, territori svuotati: la denuncia della Confsal Basilicata

1 Settembre 2025 Francesco Cutro

Cgil: «Fermiamo le barbarie», sabato presidio a Taranto

1 Settembre 2025 Marzia Baldari

Picerno – Giugliano: le pagelle e Top e Flop. Nepi da 7.5

1 Settembre 2025 Giuseppe Cutro