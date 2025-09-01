Gallipoli, sequestrati 100 chili di pesce non tracciato

Durante alcuni controlli all’interno di un’attività commerciale specializzata nella conservazione e vendita di prodotti ittici, i finanzieri della Sezione operativa navale di Gallipoli – con il supporto del personale ASL del Dipartimento di prevenzione e igiene di Lecce – hanno sequestrato circa 100 kg di pesce privo dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura, in violazione delle normative comunitarie e nazionali sulla sicurezza alimentare.

Il controllo compiuto a Gallipoli ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa per circa 12mila euro. Secondo quanto verificato dai sanitari, i prodotti ittici erano comunque idonei al consumo umano: per questo, su disposizione delle autorità, sono stati donati a diverse associazioni caritatevoli del territorio, tra cui la Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

Il controllo rientra nell’ambito di una più ampia strategia di vigilanza messa in atto dal Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Bari, che intensifica il presidio del territorio salentino per garantire legalità, tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare.

