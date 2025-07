Gallipoli sempre più sicura: defibrillatori e formazione per una città cardioprotetta

Gallipoli investe sulla sicurezza e sulla salute pubblica, puntando a diventare una città pienamente cardioprotetta. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, ha avviato un importante percorso di formazione e prevenzione delle emergenze cardiache che coinvolge cittadini, commercianti e operatori delle aree più frequentate.

Tra le principali azioni messe in campo, l’attivazione di un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), che insegna le manovre di primo soccorso e l’uso corretto del defibrillatore semiautomatico (DAE). L’iniziativa è finanziata direttamente dal Comune di Gallipoli e mira a diffondere competenze salvavita e a costruire una rete di persone preparate a intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Parallelamente, continua il potenziamento della rete di defibrillatori distribuiti sul territorio comunale. Le colonnine con i dispositivi DAE sono state installate sia nel centro storico sia nelle località più strategiche e a maggiore afflusso turistico, come Lido Conchiglie, Lido San Giovanni e Baia Verde, garantendo così una copertura capillare anche nelle marine e nei quartieri periferici.

“È fondamentale – dichiara la consigliera delegata Titti Cataldi – che i cittadini sappiano di poter contare su un presidio reale di sicurezza e di prevenzione. Il corso e i dispositivi sono stati finanziati direttamente dal Comune di Gallipoli che ha scelto di investire risorse per rafforzare la rete di protezione cardiaca e offrire un servizio concreto e salvavita alla comunità e ai visitatori. Gallipoli continua così a farsi promotrice di una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, dimostrando che la salute pubblica è una priorità da tutelare con azioni chiare, formazione e vicinanza ai cittadini”.

L’obiettivo è chiaro: rendere la città un modello virtuoso in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della vita, creando una comunità preparata e attenta al benessere di tutti.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts