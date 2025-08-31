31 Agosto 2025

Gallipoli, Salvadore: “Prestazione importante ma possiamo fare meglio”

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
Il Gallipoli vede sfumare la vittoria all’ultima palla utile contro l’Ugento. Inizia con un 2-2, dunque, il campionato dei giallorossi: “La prestazione è stata importante, siamo in ritardo rispetto alle altre squadre dal punto di vista fisico e organico”, ha dichiarato il tecnico del Gallipoli Andrea Salvadore: “I ragazzi hanno fatto il massimo, prendere un gol all’inizio e uno a tempo scaduto brucia ma finché l’arbitro non fischia la partita non è finita. Dovevamo sfruttare meglio le due ripartenze, abbiamo avuto diverse chances per chiudere il match. È stata una buona prestazione, speriamo di fare meglio nei prossimi impegni. Sapevamo di affrontare una squadra forte, l’Ugento ha cambiato molto rispetto allo scorso anno. Possiamo fare meglio, avevo un po’ di titubanze ma abbiamo preparato bene il match. Dobbiamo alzare subito l’asticella”.

