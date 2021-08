Gallipoli | Rissa su lungomare, tre giovani feriti e denunciati

Tre ventenni, due originari della provincia di Napoli ed uno della provincia di Bologna, sono stati denunciati dalla polizia la notte scorsa a Gallipoli per aver partecipato ad una rissa per futili motivi all’esterno di un locale sul lungomare Galileo Galilei. I tre giovani nella zuffa hanno riportato ferite: due con una prognosi di 8 giorni ed il terzo guarirà in 2 giorni. Per loro è stato proposto il Foglio di Via obbligatoria. Un quarto giovane, un 27enne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di circa 22 grammi di hashish, già suddivisa in dosi. In casa è stato trovato anche un bilancino di precisione, tre tritaerbe, una pistola a pallini con caricamento a gas completa di caricatore e priva di tappo rosso, due proiettili, uno calibro 38 ed uno calibro 7.65, tutto illegalmente detenuto tanto da essere denunciato per detenzione abusiva di armi.