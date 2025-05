Gallipoli, professionista 61enne arrestato per stalking: si era introdotto nel cortile di casa della vittima con due coltelli in auto

È finito agli arresti domiciliari un 61enne gallipolino, professionista noto in città, ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati da strumenti informatici, violazione di domicilio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’arresto è avvenuto nella mattinata di sabato scorso, al culmine di una lunga serie di episodi inquietanti che avevano gettato nel terrore una donna del posto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, l’uomo si era infatuato della vittima – una conoscente di vista – e aveva cominciato a perseguitarla con appostamenti, incursioni sul luogo di lavoro e continui messaggi inviati tramite Facebook, rivolti non solo alla donna, ma anche ai suoi familiari. L’ossessione si era trasformata presto in incubo, culminando pochi giorni fa con l’irruzione dell’uomo nell’ufficio della vittima, che per lo spavento era stata colta da un attacco d’ansia ed era ricorsa alle cure ospedaliere.

Sabato mattina l’ennesimo episodio ha fatto scattare l’intervento risolutivo della polizia. L’uomo si è introdotto nel cortile dell’abitazione della donna approfittando dell’apertura del cancello automatico, attivato mentre lei stava portando i figli a scuola. Terrorizzata, la donna ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione del compagno, che ha messo al sicuro la famiglia e ha trattenuto l’uomo fino all’arrivo della volante.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso il 61enne nel giardino dell’abitazione con delle pietre in mano, e successivamente hanno rinvenuto nella sua auto due coltelli da cucina e un bastone di ferro nascosto nel bagagliaio.

L’uomo è stato accompagnato in commissariato, dove – al termine delle attività investigative – è scattato l’arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato collocato ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts