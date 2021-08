Gallipoli | “Poliziotti pagliacci”, denunciato 19enne per un post sui social

I poliziotti sono dei pagliacci. Avrebbe voluto dire questo un 19enne originario della provincia di Monza-Brianza che con un post sui social ha insultato gli agenti del Commissariato di Gallipoli che stavano svolgendo il loro lavoro, in un’estate calda sotto tutti i ounti di vista. Sono persone prima che agenti che, per amore della divisa, stanno trascurando le proprie famiglie senza nemmeno andare in vacanza ad agosto come molti fanno. Il giovane è stato denunciato per il reato di vilipendio alle Istituzione dopo aver pubblicato una foto di un noto locale di intrattenimento giovanile di Gallipoli, nel corso del quale era in atto un ordinario controllo di polizia per verificare il rispetto del protocollo anticovid, a tutela della salute pubblica visto il particolare rischio dei contagi soprattutto nelle zone altamente turistiche come Gallipoli, associando, attraverso l’utilizzo di emoticon, l’attività dei poliziotti in servizio a quella dei pagliacci.

Dopo una mirata indagine, gli agenti del Commissariato di Gallipoli sono risaliti all’autore del post, nel frattempo divulgato illimitatamente sui vari social, il quale risponderà del reato di vilipendio alle Istituzioni.