Gallipoli, 22enne denunciato con due coltelli nel parcheggio del terminal bus

Controllo di routine e scoperta inattesa ieri mattina a Gallipoli. Personale del Commissariato di Polizia, impegnato in attività di vigilanza, ha fermato il conducente di un’autovettura parcheggiata all’interno dell’area “Terminal Bus” di via Zacà.
Durante il controllo documentale, gli agenti hanno notato un grosso coltello a serramanico custodito nel vano portaoggetti della portiera anteriore lato guida. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha confermato i sospetti: oltre al primo coltello (28 cm complessivi, di cui 12 di lama), il 22enne originario di Como deteneva un secondo serramanico, più piccolo, lungo 18 cm complessivi con lama da 8 cm.
Considerata la collocazione dei coltelli, ritenuta funzionale a un uso immediato, le armi sono state sequestrate e il giovane deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
