Gallipoli, piscina comunale: consegnato cantiere e avviato iter lavori

Tutto pronto a Gallipoli per l’avvio dei lavori che porteranno alla realizzazione della prima piscina comunale nella storia della città. Un’opera che i gallipolini attendono ormai da anni. Nelle scorse ore, la consegna del cantiere, alla presenza del sindaco Stefano Minerva e dell’assessore allo Sport e all’Urbanistica Riccardo Cuppone.

Il progetto prevede la costruzione di un centro polifunzionale dedicato allo sport e al tempo libero, con una particolare attenzione alle attività di nuoto. L’infrastruttura, dal design moderno e sostenibile sarà realizzata nel quartiere “San Gabriele”, tra via Pasolini e via Pirandello, su un lotto di circa 12.250 metri quadrati attualmente in disuso, ad eccezione di un piccolo parco giochi in via Pirandello. L’aerea ricreativa non verrà rimossa ma anzi si pensa già a come valorizzarla, garantendo uno spazio sicuro e attrezzato per i bambini.

L’edificio sarà costituito da due unità separate: il corpo principale ospiterà le vasche natatorie, i locali impiantistici, gli spogliatoi, gli uffici e le gradinate per il pubblico. Il secondo corpo sarà invece collocato lateralmente, e andrà a completare la funzionalità dell’intero complesso. Lo stabile, con una piscina semiolimpionica da 25 metri e 8 corsie, sarà dotato di tribune, parcheggi e spazi a servizio della cittadinanza.

Per realizzare il tutto si investiranno complessivamente oltre 3 milioni di euro, denaro ottenuto dall’amministrazione comunale grazie al bando “Sport e Missione Comune”. Il tempo stimato per la durata dei lavori è di un anno e mezzo.

“Oggi avviamo il cantiere, a breve la prima pietra, – ha commentato il primo cittadino -. Un altro sogno che si realizza, ma soprattutto una promessa fatta in campagna elettorale che diventa impegno mantenuto”.

“Per la prima volta Gallipoli investe in modo concreto sulle infrastrutture sportive, – ha aggiunto l’assessore Cuppone -. Stiamo colmando un vuoto che la città ha conosciuto per troppo tempo. Vogliamo che i giovani possano riconoscersi nelle strutture della propria città. È così che si costruiscono appartenenza e futuro”.

