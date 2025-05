Gallipoli, ossessionato da una donna: arrestato professionista

L’uomo, 61enne, è stato colto in flagranza mentre entrava nel cortile di casa della vittima. In auto coltelli e bastone di ferro

Un professionista di 61 anni, residente a Gallipoli (Lecce), è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli con l’accusa di atti persecutori, violazione aggravata di domicilio e porto abusivo di oggetti atti a offendere, aggravati dall’uso di strumentazione informatica.

L’uomo, secondo quanto accertato, avrebbe messo in atto una serie di comportamenti ossessivi nei confronti di una donna di cui si era invaghito. L’episodio che ha portato all’arresto risale allo scorso fine settimana, quando si sarebbe introdotto nel cortile dell’abitazione della vittima approfittando dell’apertura del cancello automatico, sorprendendola mentre era con i suoi tre figli minori.

Durante la perquisizione dell’automobile con cui aveva raggiunto l’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto due coltelli da cucina e un bastone di ferro, oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi.

La donna aveva già sporto denuncia, riferendo di essere vittima di appostamenti, irruzioni sul posto di lavoro e continue molestie via messaggi. In un caso recente, l’uomo si era addirittura presentato nel suo ufficio manifestando un atteggiamento ossessivo, provocando nella vittima un forte stato d’ansia che ha richiesto il ricovero in ospedale.

Il 61enne, fermato in flagranza, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori provvedimenti. La posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce, mentre proseguono gli accertamenti da parte della Polizia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author