Gallipoli, ordinanza anticafoni. Minerva: “Servono regole”

Rivendica la bellezza delle chiese baricche nel centro storico e una rete museale caratterizzata da sei case della cultura. Stefano Minerva, da sindaco di Gallipoli, spiega le ragioni che lo hanno portato ad emanare l’ordinanza soprannominata anti cafoni. La foto della turista con tacchi e bikini in giro per la città ha fatto il giro delle piattaforme social. E Minerva non vuole che questo si ripeta. “Abbiamo lavorato molto- dice in sostanza- per toglierci di dosso l’immagine di meta turistica dedida solo al divertimento senza regole. La nostra città ha un patrimonio culturale e un centro storico di tutto rispetto che ci consente di aprirci ai diversi target di accoglienza turistica. I quali però per convivere tra loro così come per convivere con la quotidianità dei residenti ha bisogno di regole”. L’ordinanza è chiara: “È fatto divieto nel centro storico, con eccezione delle aree balneabili, e su Corso Roma di circolare in costume da bagno e a torso nudo. Si vieta inoltre l’ingresso nella palazzina e negli uffici comunali in abbigliamento poco decoroso significativamente in costume da bagno, a torso nudo o in pantaloncini e canotta”. Le multe previste vanno da 25 a 150 euro, molto meno delle 500 euro previste in altre città d’arte. “Il punto non è- precisa Minerva – il valore economico della sanzione ma la volontà di abituare il turista al rispetto dei nostri luoghi di culto e cultura”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author