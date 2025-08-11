11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Stefano Minerva

Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”

Gloria Roselli 11 Agosto 2025
centered image

La “Città Bella” non va in ferie, i lavori di riqualificazione proseguono anche nel mese del solleone.

Mentre da pochi giorni si è aperto il cantiere per la costruzione della prima piscina comunale, grazie ad un finanziamento di oltre 3 milioni di euro, ottenuto con il bando “Sport e Missione Comune”, un altro cantiere si è chiuso nel Parco Urbano di via Firenze.

Tra gli interventi che hanno riguardato l’area verde cittadina, la realizzazione di un campo da bocce e di un’area recintata dove lasciar correre e giocare i cani in sicurezza, e l’ampliamento degli impianti di irrigazione e di pubblica illuminazione. Opere dal valore complessivo di oltre 126 mila euro, finanziate con fondi comunali.

Approvato nell’ultimo consiglio di Giunta anche l’iter necessario alla messa in sicurezza della strada vicinale Madonna del Carmine, volta a collegare Baia Verde con il lungomare Galileo Galilei attraverso un percorso ciclopedonale accessibile.

E ancora Baia Verde sarà al centro dei lavori che partiranno dal 1° settembre per il recupero delle piazze Aceri e Magnolia, due luoghi centrali della vita estiva e residenziale del quartiere.

 

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Andrano, debutta Cristiano Accogli, stilista della Notte della Taranta

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

11 Agosto 2025 Gloria Roselli

“Il Salento non è solo mare”: la sfida del sindaco di CopertinoVincenzo De Giorgi

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, viaggio a bordo di un bus SGM: corse puntuali ma le infrastrutture?

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, inchiesta Delli Noci: il Tribunale annulla sequestro nei confronti di Giovanni Rapanà

11 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Carcere di Lecce, Sappe: “Situazione drammatica e insostenibile”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Regionali, i giorni del pit stop

11 Agosto 2025 Antonio Bucci

Fasano, nuova idea di strategia turistica

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Brindisi, videosorveglianza per cala Materdomini

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Trattato ONU sulla plastica, Plastic Free: “Pochi progressi a Ginevra”

11 Agosto 2025 Redazione