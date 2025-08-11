Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”

La “Città Bella” non va in ferie, i lavori di riqualificazione proseguono anche nel mese del solleone.

Mentre da pochi giorni si è aperto il cantiere per la costruzione della prima piscina comunale, grazie ad un finanziamento di oltre 3 milioni di euro, ottenuto con il bando “Sport e Missione Comune”, un altro cantiere si è chiuso nel Parco Urbano di via Firenze.

Tra gli interventi che hanno riguardato l’area verde cittadina, la realizzazione di un campo da bocce e di un’area recintata dove lasciar correre e giocare i cani in sicurezza, e l’ampliamento degli impianti di irrigazione e di pubblica illuminazione. Opere dal valore complessivo di oltre 126 mila euro, finanziate con fondi comunali.

Approvato nell’ultimo consiglio di Giunta anche l’iter necessario alla messa in sicurezza della strada vicinale Madonna del Carmine, volta a collegare Baia Verde con il lungomare Galileo Galilei attraverso un percorso ciclopedonale accessibile.

E ancora Baia Verde sarà al centro dei lavori che partiranno dal 1° settembre per il recupero delle piazze Aceri e Magnolia, due luoghi centrali della vita estiva e residenziale del quartiere.

