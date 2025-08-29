29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gallipoli, movida e spaccio: arrestato dopo un inseguimento

Gloria Roselli 29 Agosto 2025
centered image

Arrestato a Gallipoli dalla polizia di Stato un uomo di 30 anni di origine camerunense, sorpreso a spacciare droga sul lungomare “Galilei”, nei pressi dell’area “Baia Verde”, centro di aggregazione turistica nel cuore della movida di Gallipoli. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 27 agosto, nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno notato il 30enne mentre cedeva alcune dosi di hashish a due giovani turisti stranieri. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di sottrarsi ai controlli con violenza, colpendo uno degli agenti e dandosi alla fuga in direzione della spiaggia e della scogliera.

Da qui è scaturito un inseguimento serrato, al termine del quale il fuggitivo è stato bloccato e ammanettato, nonostante continuasse a opporre resistenza e stanti le aggressioni nei confronti degli operatori. Durante la corsa, l’uomo si era disfatto di tre involucri contenenti droga, prontamente recuperati dai poliziotti.

La sostanza sequestrata, poco meno di due grammi di hashish, era già suddivisa in dosi, presumibilmente pronte per la vendita. Due agenti, rimasti feriti, sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nella casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata è stato disposto dal questore della Provincia di Lecce, Gianpietro Lionetti, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di competenza dei commissariati di Gallipoli, Taurisano e Nardò, effettuato dalla polizia insieme al Reparto prevenzione crimine Puglia meridionale e Calabria, alla polizia locale di Gallipoli e Salve, alla capitaneria di porto e ad ASL Lecce.

L’attività ha permesso di identificare 386 persone e controllare 110 veicoli, una sala giochi, 4 attività di noleggio di attrezzature balneari, 15 unità da diporto e diversi locali delle marine più frequentate.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Alessano, un libro per “Valorizzare merito e competenze”

29 Agosto 2025 Gloria Roselli

Alliste, lotta allo spaccio: arrestato 22enne incensurato

29 Agosto 2025 Gloria Roselli

Regionali Puglia, Misiani: “Del centrodestra abbiamo perso le tracce”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Mieli: “Accordo Decaro-Emiliano quasi pronto. Partita a favore del centrosinistra

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lago di Como, si tuffa per salvare figli: è salentino il 55enne disperso

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, nominato il CdA di Kyma Ambiente

29 Agosto 2025 Redazione

Bilancio 2026, Amati: “La Giunta ha il dovere di presentarlo ”

29 Agosto 2025 Anna Saponaro