Gallipoli, movida e spaccio: arrestato dopo un inseguimento

Arrestato a Gallipoli dalla polizia di Stato un uomo di 30 anni di origine camerunense, sorpreso a spacciare droga sul lungomare “Galilei”, nei pressi dell’area “Baia Verde”, centro di aggregazione turistica nel cuore della movida di Gallipoli. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 27 agosto, nel corso di un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno notato il 30enne mentre cedeva alcune dosi di hashish a due giovani turisti stranieri. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di sottrarsi ai controlli con violenza, colpendo uno degli agenti e dandosi alla fuga in direzione della spiaggia e della scogliera.

Da qui è scaturito un inseguimento serrato, al termine del quale il fuggitivo è stato bloccato e ammanettato, nonostante continuasse a opporre resistenza e stanti le aggressioni nei confronti degli operatori. Durante la corsa, l’uomo si era disfatto di tre involucri contenenti droga, prontamente recuperati dai poliziotti.

La sostanza sequestrata, poco meno di due grammi di hashish, era già suddivisa in dosi, presumibilmente pronte per la vendita. Due agenti, rimasti feriti, sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nella casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata è stato disposto dal questore della Provincia di Lecce, Gianpietro Lionetti, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di competenza dei commissariati di Gallipoli, Taurisano e Nardò, effettuato dalla polizia insieme al Reparto prevenzione crimine Puglia meridionale e Calabria, alla polizia locale di Gallipoli e Salve, alla capitaneria di porto e ad ASL Lecce.

L’attività ha permesso di identificare 386 persone e controllare 110 veicoli, una sala giochi, 4 attività di noleggio di attrezzature balneari, 15 unità da diporto e diversi locali delle marine più frequentate.

