Gallipoli – Movida e spaccio: arrestato pusher dopo inseguimento sugli scogli

Nella tarda serata del 27 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origine camerunense sorpreso a spacciare droga sul lungomare “Galilei”, nei pressi dell’area “Baia Verde”, punto di ritrovo tra i più frequentati dalla movida estiva.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce mentre cedeva dosi di hashish a due giovani turisti stranieri.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di fuggire, opponendo resistenza e colpendo uno degli agenti prima di lanciarsi verso la scogliera nel tentativo di dileguarsi.

Ne è nato un inseguimento serrato, al termine del quale il fuggitivo è stato bloccato e ammanettato. Durante la corsa il fuggitivo si era disfatto di tre involucri contenenti hashish, subito recuperati dai poliziotti.

Il bilancio dell’operazione ha visto il sequestro della sostanza stupefacente già suddivisa in dosi pronte alla vendita per un totale di 1,96 grammi di hashish e il ferimento di due agenti, costretti a ricorrere alle cure ospedaliere.

L’arresto si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio, che la Polizia di Stato sta attuando in questi giorni a Gallipoli, località affollata da migliaia di giovani in occasione della stagione estiva.

Il fermato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

