Tragedia a Gallipoli: non ce l’ha fatta il piccolo Andrea

Non c’è stato niente da fare per il piccolo Andrea, il bimbo di 7 anni soccorso domenica 20 luglio privo di sensi nella piscina di un parco acquatico di Gallipoli. Il suo cuore ha smesso di battere. Nel pomeriggio di ieri era stata dichiarata la morte cerebrale. Come da procedura, al termine delle sei ore di osservazione, trascorse nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove era ricoverato, in serata i medici hanno dichiarato la morte clinica.

Un’attesa straziante iniziata domenica scorsa, dopo il drammatico incidente avvenuto durante quella che avrebbe dovuto essere solo una giornata di svago con la sua famiglia. Il piccolo si trovava in vacanza in Salento con i suoi genitori, entrambi originari di Tricase ma residenti in Liguria. Stavano trascorrendo una giornata di relax in un noto acquapark di Gallipoli, quando a un certo punto il bimbo si è allontanato dai genitori, finendo nella piscina più grande della struttura, dove – per motivi ancora non ben chiari – ha perso i sensi.

L’allarme è stato lanciato dopo pochi minuti. Il personale dello stabilimento è intervenuto per effettuare le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito, al punto che lunedì era circolata la notizia, poi smentita, del decesso.

La salma del piccolo Andrea è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale, ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indaga il personale del commissariato di polizia di Gallipoli. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo per lesioni personali gravissime a carico di ignoti. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author