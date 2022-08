GALLIPOLI- Stefano Minerva resta Sindaco di Gallipoli. Non andrò via se prima non completo i lavori del Parco di via Firenze, del palazzetto dello sport, il completamento dei procedimenti amministrativi del porto turistico.

“Questo non significa che rimarrò fino alla fine del mio mandato, ma rimarrò finché è giusto rimanere. Me ne andrò quando avrò mantenuto gli impegni presi con la città”