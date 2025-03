Gallipoli, Minerva: “Cultura motore di crescita, continueremo nostro percorso”

“La cultura, per noi, non è solo un titolo, ma un motore di crescita e di cambiamento, uno strumento di coesione e innovazione”. Così Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, commenta la proclamazione di Pordenone come Capitale Italiana della Cultura 2027, titolo per cui anche la città salentina era in corsa.

“Anche se Gallipoli non ha ottenuto il titolo – prosegue Minerva – siamo comunque orgogliosi e soddisfatti del percorso fatto. La candidatura è stata un’opportunità straordinaria per mettere in luce la nostra visione, le nostre potenzialità e la ricchezza del nostro patrimonio culturale”.

Secondo il primo cittadino, solo pochi anni fa sarebbe stato impensabile accostare la parola cultura a Gallipoli a livello nazionale. “È un sogno che si realizza grazie al lavoro quotidiano – aggiunge – e ora il nostro impegno è trasformare gli obiettivi in progetti concreti, perché la vera forza sta nella capacità di realizzare”.

Minerva assicura che l’amministrazione continuerà a lavorare con determinazione affinché Gallipoli diventi un punto di riferimento culturale, sottolineando che “la concretezza è alla base di ogni risultato duraturo. Il nostro cammino non si ferma qui, ma è parte di un progetto che porterà frutti tangibili per la città e per chi la vive. Auguro buon lavoro a Pordenone per questo prestigioso riconoscimento”, conclude.

