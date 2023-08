In più occasioni, e a volte anche armato con una pistola, avrebbe minacciato di morte il proprio avvocato pretendendo che gli facesse avere più soldi dall’assicurazione per la causa riguardante un incidente stradale nel quale sua moglie aveva subito danni fisici. Sulla scorta del referto medico il risarcimento era stato quantificato in 15 mila euro, ma l’uomo riteneva la somma non congrua e ne pretendeva 50 mila accusando il legale di non aver seguito la causa in modo adeguato. Con l’accusa di tentata estorsione, la polizia ha arrestato a Gallipoli Marco Della Rocca, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata del gip Marcello Rizzo. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato il professionista pretendendo che sborsasse lui i soldi nel caso non fosse riuscito ad ottenerli in giudizio. L’avvocato alla fine ha rinunciato al mandato sporgendo denuncia, allegando registrazioni audio e video delle minacce subite.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp