Gallipoli-Martina 0-2: Silletti e Palermo valgono il secondo posto al giro di boa

Il Martina vince ad Ugento e chiude il girone d’andata come seconda forza del campionato. Quinto ko nelle ultime sei uscite per il Gallipoli, che resta ultimo in classifica.

Al 16’ Bonanno prova a rendersi pericoloso su calcio di punizione, Dima para con facilità. Al 19’ ancora l’estremo difensore del Gallipoli protagonista, questa volta con un intervento ben più complicato su Pinto, che non conquista nemmeno un corner. Sul capovolgimento di fronte Scialpi prova a rendersi pericoloso con una botta di collo pieno al volo, che termina però poco distante dall’incrocio dei pali. Al 24’ Virgilio calcia di prima intenzione con il mancino, ma la palla termina sul fondo. Squadre negli spogliatoi a reti bianche. Ad inizio ripresa il Martina riesce ad aprire le marcature con Enrico Silletti, che lasciato completamente solo in area di rigore sblocca di testa il match. La gara si imbruttisce ed innervosisce. Alla mezz’ora del secondo tempo un contatto fra Demoleon e Palermo dà vita ad un animato confronto con più calciatori protagonisti. Su tutti Munoz, che rimedia un doppio giallo per proteste e chiude prematuramente la propria partita. Al 34’ gli ospiti approfittano della superiorità numerica per siglare il raddoppio proprio con Palermo: quarto gol consecutivo per il figlio d’arte dopo la doppietta di Barletta ed il gol realizzato contro il Matera domenica scorsa. Servono a nulla gli i cambi di mister Cavallaro, il Martina vince 2-0 a Ugento contro il Gallipoli e chiude il girone d’andata al secondo posto.

GALLIPOLI-MARTINA 0-2

MARCATORI: 5’st Silletti, 34’st Palermo

Gallipoli (3-5-2): Dima, Munoz, Scialpi (10’st Kapnidis ), Mariano (37’pt Zappacosta), Bianco, Benvenga, Trinchera (38’st Oltremarini), Donnarumma, Demaleon, Monteleone, Bacca (14’st Miggiano). A disp. De Donno, Pissas, Carlucci, Montagnolo, Oltremarini, Thiam. All. Cavallaro

Martina (4-4-2): Figliola, Nikolli, Palermo (43’st Battimelli), Bonanno, Rizzo, Virgilio, Silletti, Langone, Tuccitto (20’st Ievolella), Pinto (30’st Perrini), Mancini. A disp. Pirrò, Ganfornina, Dieng, Albanese, Filippi Filippi, Vaticinio. All. Pizzulli

ARBITRO: Scarpati di Formia

ASSISTENTI DI LINEA: Gorgoglione di Barletta e Dellaquila di Barletta

RECUPERO: 2’pt, 5’st

AMMONIZIONI: Nikolli, Bonanno, Mancini, Palermo

NOTE: Esp. Munoz per doppia ammonizione e Scialpi dalla panchina

