Gallipoli| Marechiaro chiuso per Covid: 7 contagi tra titolari e dipendenti. Si cercano i clienti

Gallipoli| I contagi Covid avanzano inesorabili ed il Salento sembra proprio non essere più quell’isola felice. La zona rossa incombe su tutti e le varianti non fanno ben sperare. In queste ore arriva la comunicazione di un focolaio tra i dipendenti del noto ristorante Marechiaro di Gallipoli. Ben 7 i casi ufficiali tra dipendenti e proprietà. È proprio Sandro Quintana, l’imprenditore a capo dello storico locale a darne l’ufficialità attraverso le sue pagine social. In queste ore l’Asl sta lavorando per identificare tutti i clienti che nelle ultime 72 ore hanno frequentato il noto ristorante