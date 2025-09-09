Gallipoli, malore fatale in spiaggia: muore turista piemontese

Tragedia nel pomeriggio di martedì 9 settembre a Gallipoli, dove un turista piemontese di 77 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Baia Verde.
L’uomo, in vacanza in Salento insieme alla moglie da pochi giorni, stava passeggiando con i piedi in acqua quando si è accasciato improvvisamente sotto gli occhi dei presenti. Alcuni bagnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Il personale del 118 è arrivato rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il turista è deceduto poco dopo. Sul litorale sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.
Una vacanza che avrebbe dovuto regalare giorni di serenità si è così trasformata in una tragedia che ha scosso residenti e villeggianti.
