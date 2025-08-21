Gallipoli–Leuca, doppio soccorso in mare: salvati tre diportisti e barca disincagliata

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto e poi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 21 agosto 2025, la Guardia Costiera di Gallipoli ha coordinato due distinti interventi di soccorso a favore di unità da diporto in difficoltà, garantendo la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente. Lo rende noto la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli in un comunicato stampa diffuso oggi.

Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di ieri al largo dell’isola di Sant’Andrea (Comune di Gallipoli): due diportisti settantenni, a bordo di un natante di circa 5 metri, sono rimasti alla deriva per un’avaria. Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa ha inviato un’unità navale che ha raggiunto i due uomini, prestando assistenza e scortandoli in sicurezza in porto.

Il secondo intervento è avvenuto in tarda mattinata nelle acque antistanti Castrignano del Capo (Leuca): una barca a vela all’ancora, con a bordo un diportista sessantenne, si è trovata in difficoltà ed è incagliata sui bassi fondali. La motovedetta SAR CP 886 è intervenuta tempestivamente riuscendo a disincagliare l’unità, evitando conseguenze più gravi per la navigazione e per l’ambiente, anche alla luce delle condizioni meteo-marine avverse.

La Guardia Costiera rinnova quindi l’invito alla prudenza: pianificare con attenzione le uscite, verificare l’efficienza dei mezzi e il corretto uso delle attrezzature di ancoraggio per garantire una navigazione sicura e rispettosa dell’ecosistema.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts