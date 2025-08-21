Gallipoli–Leuca, doppio soccorso in mare: salvati tre diportisti e barca disincagliata

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto e poi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 21 agosto 2025, la Guardia Costiera di Gallipoli ha coordinato due distinti interventi di soccorso a favore di unità da diporto in difficoltà, garantendo la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente. Lo rende noto la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli in un comunicato stampa diffuso oggi.
Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di ieri al largo dell’isola di Sant’Andrea (Comune di Gallipoli): due diportisti settantenni, a bordo di un natante di circa 5 metri, sono rimasti alla deriva per un’avaria. Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa ha inviato un’unità navale che ha raggiunto i due uomini, prestando assistenza e scortandoli in sicurezza in porto.
Il secondo intervento è avvenuto in tarda mattinata nelle acque antistanti Castrignano del Capo (Leuca): una barca a vela all’ancora, con a bordo un diportista sessantenne, si è trovata in difficoltà ed è incagliata sui bassi fondali. La motovedetta SAR CP 886 è intervenuta tempestivamente riuscendo a disincagliare l’unità, evitando conseguenze più gravi per la navigazione e per l’ambiente, anche alla luce delle condizioni meteo-marine avverse.
La Guardia Costiera rinnova quindi l’invito alla prudenza: pianificare con attenzione le uscite, verificare l’efficienza dei mezzi e il corretto uso delle attrezzature di ancoraggio per garantire una navigazione sicura e rispettosa dell’ecosistema.
