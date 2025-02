Gallipoli (LE), DASPO ad un tifoso giallorosso dopo la gara col Bisceglie

Gallipoli (LE) – È stato notificato dagli agenti della Polizia di Stato la misura preventiva del DASPO ad un 46enne di Gallipoli che avrebbe lanciato materiale pericoloso durante l’incontro di calcio del 26 gennaio scorso tra ASD Città di Gallipoli e ASD Unione Calcio Bisceglie, match valevole per il campionato di Eccellenza pugliese. L’uomo dagli spalti della “curva sud”, che ospitava un nutrito gruppo di tifosi locali tra cui anche giovanissimi, come evidenziato dai filmati degli operatori di Polizia Scientifica, ha lanciato verso il campo di gioco almeno due dei tre ordigni che sono deflagrati a ridosso delle barriere anti-scavalco. Un gesto quindi pericoloso sia per chi era sugli spalti nei pressi dell’autore del lancio e sia per chi era nelle vicinanze del luogo di deflagrazione che è stato considerato pericoloso e pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Questore della provincia di Lecce ha perciò emesso la misura del DASPO per la durata di un anno che vieta al destinatario del provvedimento l’accesso agli impianti sportivi nazionali nonché alle zone limitrofe degli stessi per tutta la durata degli incontri e per due ore prima e due ore dopo la fine degli incontri.

