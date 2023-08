Gallipoli: Lascia pneumatici su marciapiede per mesi, sanzionato

Per mesi il titolare di un’officina meccanica a Gallipoli ha accatastato decine di pneumatici sul marciapiede della propria attività, incurante dei rischi per i passanti, ma anche dei pericoli per possibili incendi. Per ripristinare lo stato dei luoghi è stato necessario l’intervento dei poliziotti del commissariato di Gallipoli che hanno sanzionato l’uomo per occupazione abusiva di suolo pubblico, obbligandolo alla rimozione dei pneumatici abbandonati che erano anche lesivi dell’immagine e del decoro della città.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp