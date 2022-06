Sono in corso in Salento le ricerche di una donna di 50anni, di Gallipoli, che si è allontanata da casa lasciando un biglietto in cui diceva al marito di volerla fare finita. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco con un elicottero, gli agenti del commissariato locale e i volontari della protezione civile. La donna si sarebbe allontanata a bordo della sua auto. E’ stato il marito, una volta letto il biglietto, a dare l’allarme. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Lecce