Gallipoli: La dodicesima estate del Parco Gondar in grande stile

La dodicesima estate del Parco Gondar di Gallipoli riparte in grande stile dal 15 luglio: il lungo festival dell’estate pugliese si svolge nel più grande parco eventi del Sud Italia. Quella del 2023 sarà per il festival una stagione imperdibile, che avrà come protagonisti gli artisti più importanti delle scene urban, elettronica e pop cantautorale.

Tutto il meglio della scena trap – hip hop con Central Cee, Sfera Ebbasta, Lazza, Salmo, Luchè, Geolier, Fabri Fibra tra gli altri; l’elettronica con Elrow, il più grande party al mondo appena reduce da un fantastico show con più di 100mila spettatori a Madrid, Nina Kraviz, Loco Dice, Joseph Capriati, Nico Moreno e tanti altri; il mainstream di Tananai, e il cantautorato di Daniele Silvestri, Coma Cose e Carl Brave sono solo alcuni dei protagonisti dell’estate al Parco Gondar.

Dal 15 luglio al via più di trenta giorni tra live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri, arricchita da area street food, mercatini e aree relax. Non solo musica infatti: in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Parco Gondar, l’estate 2023 segue l’impronta dei grandi festival europei, ricchi non solo di grandi eventi dal vivo, ma di intrattenimento su più livelli.

Questo il calendario della nuova edizione Parco Gondar 2023, che ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali: Chris Liebing (15 luglio), Guè, Shiva e Anna (19 luglio), Mi Sento Male Fest (20 luglio), Smack Party (21 luglio), Boomdabash (22 luglio), Capoplaza, Bresh e Clara (23 luglio),Kawabonga XXL (24 luglio), Mama Juana (26 luglio), Fish&Gin Festival: Sud Sound System, Brusco, Villa Ada, Antonio Castrignanò (27 luglio), Fish&Gin Festival: Rock ‘n Roll Party, 90 Per Una Notte con Ice Mc, Haiducii, Neja (28 luglio), Fish&Gin Festival: Cristina D’Avena & Gemboy, Dance Mania (29 luglio), Geolier, Kid Yugi e Nerissima Serpe (30 luglio), Teenage Dream, Kawabonga XXL (31 luglio), Carl Brave (1 agosto),Crime Fest (2 agosto), Coma_Cose (3 agosto), Fabri Fibra (4 agosto), Daniele Silvestri live / aftershow con Joseph Capriati e Skizzo (5 agosto), Lazza, Shari e Urban Legend (6 agosto), Kawabonga XXL (7 agosto), Tananai (8 agosto), Sfera Ebbasta (9 agosto), 80/90 Per Una Notte (10 agosto), Elrow (12 agosto), Central Cee, Rondodasosa, Neima Ezza e Arti 5ive (13 agosto), Nina Kraviz e Adiel (14 agosto), Loco Dice, Element e Sante Sansone (15 agosto), Salmo (16 agosto), Charlie Sparks, Luca Agnelli e Nico Moreno (17 agosto), Luché, Muevelo (18 agosto), Metempsicosi con Mario Più, Ricky Le Roy, 00Zicky, Joy Kitikonti, Franchino e Luca Pechino (19 agosto), History 90 con Datura, Los Locos, Paps (20 agosto), Kawabonga XXL (21 agosto), Una Festa (23 agosto), Closing Party (25 agosto).

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all’aperto, all’arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport.

Dal 27 al 29 luglio il Parco Gondar si trasforma in un grande agorà all’aperto con il Fish And Gin Festival: il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni e allo street food di qualità, con grandi ospiti della mixology come Bruno Vanzan, mixology show e signature cocktail dedicati con più di 200 etichette di gin da tutto il mondo, e i più ricercati brand di distillati e spirits. Il 27 luglio il palco sarà tutto per un salto nella tradizione della musica reggae e popolare, con i Sud Sound System, Brusco, i Villa Ada con le celebrazioni del loro trentennale e Antonio Castrignanò. Il 28 luglio le diverse aree del Parco si divideranno tra il Rock’n Roll Party con esibizioni di scatenato swing e un tuffo negli anni 90 con 90 Per Una Notte e con Ice Mc, Haiducii, Neja e le loro super hits. Il 29 luglio il gran finale è affidato all’energia di Cristina D’Avena accompagnata dall’irriverenza dei Gem Boy e le note tutte da ballare della Dance Mania.

Spazio anche allo sport, con la seconda edizione dell’“Apulia Sport Convention“, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di tre giorni, dall’1 al 3 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.

Per il secondo anno si riconferma la collaborazione tra Parco Gondar e Radio 105, che dal 31 luglio al 27 agosto trasmetterà ogni giorno in diretta all’interno del parco, da una postazione dedicata “105 Summer @ Parco Gondar“, condotto da Niccolò Torielli e in onda dalle 18 alle 20.

Oltre a Radio 105, partner della rassegna 2023 importanti festival e format: Kawabonga Party, Galactica Festival, Crime Fest, Sottosopra Fest, Apulia Sport Convention, Oversound, History 90, The Soul Kitchen, Fish And Gin Festival, Mi Sento Male Fest.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. I Main Sponsor del Parco Gondar 2023 sono Regione Puglia, Plenitude, Jägermaister, Jose Cuervo, Agricola, Tasty Sounds – Insalatissime Rio Mare, Glo.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Il PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Il PARCO GONDAR è l’unico parco tematico nel Sud Italia che abbia ospitato grandi artisti nazionali e internazionali con i live di Manu Chao, Sean Paul, Snoop Dogg, Major Lazer, The Prodigy, Skunk Anansie, Blanco Ska-P, Damian Marley, Caparezza, J-ax, Pinguini Tattici Nucleari, Shaggy, Moderat, Battiato, Salmo, Pino Daniele, Carmen Consoli, Fedez, TheGiornalisti, Coez, Litfiba, Subsonica, Mannarino, De Gregori, Fabri Fibra, Ghali, Negrita, Rkomi, tra gli altri; e i dijset di The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, David Guetta, Martin Garrix, Hardwell, Bob Sinclar, Dimitri Vegas & Like Mike, Nina Kraviz, Amelie Lens, Sven Vath, Ritchie Hawtin, Marco Carola, Tale of Us, Steve Aoki, e molti altri ancora.

Biglietti disponibili su DICE https://dice.fm/venue/parco- gondar-eexd?lng=it e in tutti i principali circuiti di vendita tradizionali

