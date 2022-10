LECCE – Il Questore di Lecce Andrea Valentino ha emesso otto Daspo nei confronti di altrettanti ultras gallipolini che, lo scorso 20 febbraio a Gallipoli, durante l’incontro di calcio contro il “Parmhaclub Spartan Legend Ginosa”, gara valevole per il campionato regionale di Promozione, esposero uno striscione dal contenuto sessista, intonando cori e slogan diffamatori contro la presidente del ‘Gallipoli Football’, Paola Vella. I provvedimenti hanno una durata dai 2 ai 5 anni, a seconda della gravità dei fatti contestati.

Dunque, otto provvedimenti di DASPO a carico di altrettanti ultras della “ASD Città di Gallipoli”, tutti per lo più del posto, di cui uno già sottoposto alla misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, scaduto nel 2017.

Gli ultras, che nell’occasione esposero uno striscione ed intonarono cori fortemente diffamatori e lesivi dell’immagine contro la Presidente di una squadra di calcio, a seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal Commissariato di P.S. di Gallipoli furono tutti identificati e denunciati per violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce e diffamazione.

A seguito della successiva istruttoria effettuata della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, a carico degli otto ultras sono state emesse le misure di prevenzione del DASPO, con durata differenziata in base alla gravita delle condotte tenute, il loro comportamento è stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.