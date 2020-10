Gallipoli | Incidente sulla SS101, muore 44enne

Condividi

Un uomo di 44 anni di Gallipoli, Fabio Casole, è morto in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata sulla statale 101, la Lecce-Gallipoli, in direzione dello svincolo per Galatone. L'auto sulla quale viaggiava, una Grande Punto, per ragioni in corso di accertamento, è andata a schiantarsi contro il guard rail prendendo fuoco. Ancora da capire la dinamica. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari fuori dell'abitacolo, da dove potrebbe essere riuscito ad uscire prima di accasciarsi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.